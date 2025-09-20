Highlights della terza stagione di star trek | strange new worlds

Jumptheshark.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds ha suscitato opinioni contrastanti tra i fan della saga, segnando un’evoluzione rispetto alle stagioni precedenti. Questa serie si distingue per il suo approccio audace e per la capacità di esplorare nuovi generi televisivi, spesso proponendo episodi con toni molto diversi tra loro. In questo contesto, le performance del cast sono risultate particolarmente evidenti, grazie alla possibilità di interpretare personaggi inediti o di mostrare sfaccettature diverse delle proprie figure. interpreti notevoli e performance sorprendenti. Rhys Darby come Trelane. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

