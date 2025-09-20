Hernanes, il consiglio spiazzante del Profeta a Tudor: per gestire Vlahovic, l’ex giocatore suggerisce una rivoluzionaria mossa psicologica. Nel pre-partita di Verona – Juve su DAZN, tra le analisi tattiche e le ultime di formazione, arriva la consueta “profezia” spiazzante e geniale di Hernanes. L’ex centrocampista, oggi apprezzato opinionista, ha offerto il suo personalissimo e decisamente non convenzionale consiglio a Igor Tudor su come gestire il centravanti della squadra, Dusan Vlahovic. Una provocazione, un paradosso, che fa riflettere sulla psicologia dei grandi campioni. Hernanes: il paradosso del “falso titolare”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Hernanes a sorpresa su Vlahovic: «Fossi in Tudor andrei da lui e gli direi questo». L’analisi dell’ex centrocampista