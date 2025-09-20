Heidi Klum inaugura l' Oktoberfest con una festa in suo onore | l' HeidiFest

La supermodella è stata la protagonista assoluta dell'evento tra abiti tradizionali e fiumi di birra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Heidi Klum inaugura l'Oktoberfest con una festa in suo onore: l'HeidiFest

La supermodella è stata la protagonista assoluta dell'evento tra abiti tradizionali e fiumi di birra - Heidi Klum ha organizzato la prima edizione dell'HeidiFest, una grande festa in concomitanza con l'avvio dell'Oktoberfest di Monaco Di Baviera. Come scrive gazzetta.it

Heidi Klum con marito, primogenita avuta da Briatore e tutti i figli all’Oktoberfest di Monaco: grande festa in abiti tradizionali, foto - Lo stile della festa ha puntato sui look abbinati: Heidi e Tom erano coordinati, con la top model in rosso e il musicista dei Tokio Hotel con un Janker dello stesso colore. Riporta gossip.it