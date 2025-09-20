Hayati Aroyo ucciso con 30 coltellate e bruciato per eliminare le prove la donna fermata | Temevo di provare pietà ma non l' ho provata

"Avevo paura di provare pietà ma non l'ho provata. Quando guardavo era per vedere se provavano qualcosa ma nulla". Lo ha detto V.P., 36 anni, la donna fermata per l'omicidio di Hayati Aroyo, l'italo turco ucciso in un appartamento a Sesto San Giovanni a cui poi era stato dato fuoco dopo il. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: hayati - aroyo

Omicidio di Sesto San Giovanni: la vittima sarebbe Hayati Hayim Aroyo, cognato di un boss della criminalità turca

Omicidio Hayati Hayim Aroyo a Sesto San Giovanni, accoltellato e bruciato in casa: è cognato di un boss turco

Uomo ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni, dalla Turchia la conferma che si tratta di Hayati Aroyo: chi è

Era stato colpito con trenta coltellate, messo sul letto e la casa incendiata. Così era stato ucciso Hayati Hayim Aroyo, il 62enne turco ammazzato in via Umberto Fogagnolo a Sesto San Giovanni, a nord di Milano, nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 luglio. Vai su Facebook

Ucciso e bruciato per paura che diffondesse un video hot: arrestati due uomini e una donna. La vittima è #Hayati Aroyo, cognato di un boss turco - X Vai su X

Ucciso con 30 coltellate poi bruciato: tre arresti per l'omicidio del cognato del boss turco; Hayati Aroyo ucciso con 30 coltellate e bruciato per eliminare le prove, la donna fermata: Temevo di provare pietà ma non l'ho provata; Hayati Aroyo ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni, la donna fermata per l'omicidio: Non ho provato pietà.

Hayati Aroyo ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni, la donna fermata per l’omicidio: “Non ho provato pietà” - La donna fermata insieme a due uomini per aver ucciso e dato fuoco al 62enne Hayati Aroyo a Sesto San Giovanni (Milano) ha scritto in una chat di non aver ... Segnala fanpage.it

Ucciso con 30 coltellate poi lasciato a bruciare tra le fiamme: tre fermi per l'omicidio del cognato del boss turco - La vittima è Hayati Aroyo, 62 anni, trovato carbonizzato lo scorso 23 luglio in un appartamento di Sesto San Giovanni. Si legge su milanotoday.it