Harry l’incontro segreto con un altro membro della Famiglia Reale

Il ritorno a Londra del Principe Harry, a lungo atteso, non poteva che generare discussioni in un senso o nell’altro. Se ne parla, infatti, anche dopo il suo ritorno in California, a Montecito. Numerosi gli eventi cui ha partecipato, con particolare attenzione alla beneficienza (WellChild Awards e Diana Awards) e poi spazio all’Invictus Games Foundation. C’è poi stato l’ incontro con Re Carlo, in totale segreto e mirato a ricucire un minimo quel rapporto strappato da dichiarazioni, libri e documentari. Questa non è stata però la sola visita delicata per il Principe. Ha infatti raggiunto Kensington Palace, ben distante dai riflettori e per un motivo totalmente personale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Harry, l’incontro segreto con un altro membro della Famiglia Reale

