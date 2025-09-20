Hamas pubblica una foto dei 48 ostaggi israeliani | Tutti come Ron Arad disperso dal 1988
Israele: "Colpiti circa 100 obiettivi nelle ultime 24 ore". Media: "Almeno 36 persone uccise nella Striscia dall'alba, 31 a Gaza City". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Hamas pubblica un nuovo video di due ostaggi: "Netanyahu fermi l'offensiva a Gaza City o moriremo"
Bombe sui grattacieli: "Si apre l'inferno a Gaza City". E Hamas pubblica un video di due ostaggi nel centro della città
“Hamas si nasconde dietro il dolore dei palestinesi. In atto una guerra cognitiva per manipolare l’opinione pubblica occidentale”
"Hamas perderà sul campo, ma vincerà nell'opinione pubblica". Parla Hulata, ex Mossad. Il gruppo terroristico "oggi è guerriglia e per l'Idf non sarà facile annientarla" dice Eyal Hulata, che ha servito nell'agenzia di intelligence.
MEDIO ORIENTE | La tv pubblica israeliana Kan riferisce che ieri sera Hamas ha informato un gruppo ristretto di comandanti sull'esito dell'attacco israeliano a Doha, affermando che "Khalil al-Hayya è rimasto ferito".
Gaza, Israele schiera centinaia di carri armati. Katz: «La città è un castello di carte»; Netanyahu: “Da Sánchez minaccia genocida a Israele”. Hamas pubblica foto funerali vittime Doha; Guerra a Gaza, Hamas pubblica la foto di un ostaggio: Non tornerà vivo.
Hamas pubblica una foto dei 48 ostaggi israeliani: "Tutti come il disperso Ron Arad" - Hamas ha pubblicato un'immagine propagandistica dei restanti 48 ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, indicandoli tutti con il nome di "Ron Arad" ... Da msn.com
"Foto di fame a Gaza fabbricate con Hamas": l'industria del falso scoperta dai giornali tedeschi - Accanto alle immagini che ritraggono in modo veritiero e incontestabile la tragedia di Gaza, esistono anche fotografie meno credibili, con Hamas che le manipola per ... Lo riporta notizie.tiscali.it