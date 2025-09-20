Hamas pubblica una foto dei 48 ostaggi israeliani | Tutti come il disperso Ron Arad

Tgcom24.mediaset.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele: "Colpiti circa 100 obiettivi nelle ultime 24 ore". Media: "Almeno 36 persone uccise nella Striscia dall'alba, 31 a Gaza City". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Hamas pubblica una foto dei 48 ostaggi israeliani: "Tutti come il disperso Ron Arad" - Hamas ha pubblicato un'immagine propagandistica dei restanti 48 ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, indicandoli tutti con il nome di "Ron Arad" ... Come scrive msn.com

"Foto di fame a Gaza fabbricate con Hamas": l'industria del falso scoperta dai giornali tedeschi - Accanto alle immagini che ritraggono in modo veritiero e incontestabile la tragedia di Gaza, esistono anche fotografie meno credibili, con Hamas che le manipola per ... Scrive notizie.tiscali.it

