Hamas pubblica una foto dei 47 ostaggi israeliani | Tutti come Ron Arad disperso dal 1988 | Decine di migliaia in piazza a Tel Aviv per gli ostaggi

Tgcom24.mediaset.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ong: 31 reporter uccisi nel raid israeliano del 109 a in Yemen. Israele: "Colpiti circa 100 obiettivi nelle ultime 24 ore". Media: "Almeno 71 vittime nella Striscia dall'alba, 56 a Gaza City". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

hamas pubblica una foto dei 47 ostaggi israeliani tutti come ron arad disperso dal 1988 decine di migliaia in piazza a tel aviv per gli ostaggi

© Tgcom24.mediaset.it - Hamas pubblica una foto dei 47 ostaggi israeliani: "Tutti come Ron Arad, disperso dal 1988" | Decine di migliaia in piazza a Tel Aviv per gli ostaggi

In questa notizia si parla di: hamas - pubblica

Hamas pubblica un nuovo video di due ostaggi: "Netanyahu fermi l'offensiva a Gaza City o moriremo"

Bombe sui grattacieli: "Si apre l'inferno a Gaza City". E Hamas pubblica un video di due ostaggi nel centro della città

“Hamas si nasconde dietro il dolore dei palestinesi. In atto una guerra cognitiva per manipolare l’opinione pubblica occidentale”

Hamas pubblica una foto dei 47 ostaggi israeliani: Tutti come Ron Arad, disperso dal 1988; Qatar chiede le scuse di Israele. Per IDF mezzo milione di palestinesi ha lasciato Gaza - Hamas: Israele crea a Gaza campi di sterminio nazisti; Gaza, il 90% delle persone uccise dall’inizio dell’offensiva di Israele a marzo erano civili.

Hamas pubblica una foto dei 47 ostaggi israeliani: "Tutti come Ron Arad, disperso dal 1988" | Decine di migliaia in piazza a Tel Aviv per gli ostaggi - Hamas ha pubblicato un'immagine propagandistica dei restanti 47 ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, indicandoli tutti con il nome di "Ron Arad" ... Scrive msn.com

hamas pubblica foto 47Gaza, il 90% delle persone uccise dall’inizio dell’offensiva di Israele a marzo erano civili - media palestinesi riferiscono di "pesanti bombardamenti israeliani e un anello di fuoco in diverse aree di Gaza City”: almeno 71 le vittime dall’alba ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Pubblica Foto 47