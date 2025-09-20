Hamas esca dal tunnel e si arrenda solo così può cambiare gli assetti statali del Medioriente

La guerra Israele-Hamas ha generato negli Atenei italiani la corsa a rompere i rapporti con le Università e i centri di ricerca israeliani. Una generazione adulta, che sta in cattedra, dovrebbe avere il coraggio di fornire ai giovani studenti, tragicamente ignoranti della storia del ‘900, gli strumenti per comprendere il dramma di Gaza. La propaganda Pro-Pal descrive le migliaia di morti di Gaza come l’effetto di un assalto all’arma bianca di un esercito armato di tutto punto contro abitanti inermi. A questo punto, scatta l’uso della categoria del “genocidio”. In realtà, un primo dato obbiettivo è che il 7 ottobre 2023 è stata dichiarata una guerra da Hamas e da altre organizzazioni jihadiste contro Israele. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Hamas esca dal tunnel e si arrenda, solo così può cambiare gli assetti statali del Medioriente

In questa notizia si parla di: hamas - esca

