Hai messo i social prima di lui Spunta un sospetto su Jacqueline | aria di crisi con Ultimo? La madre di lui interviene

Cosa sta succedendo tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo? In questi mesi, la coppia ha mantenuto una riservatezza quasi totale. Nessuna foto insieme, nessuna storia, nessun commento che potesse allontanare i sospetti di una possibile rottura. Dall’estate si rincorrono le voci su una crisi. 🔗 Leggi su Today.it

