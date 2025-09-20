Ha mirato benissimo | pescatore cattura un calamaro gigante ma l’animale si ribella e lo inonda di inchiostro – VIDEO

Un incontro ravvicinato con la natura ha avuto un finale sorprendente per un pescatore filippino. Romel P. Pigon, durante una battuta di pesca, credeva di aver fatto un’ottima cattura: un enorme calamaro di circa 12 chili, pronto per essere venduto. Tuttavia, l’animale non si è lasciato sorprendere senza reagire. Appena sollevato dall’acqua, il calamaro ha spruzzato una grande quantità di inchiostro direttamente in faccia a Pigon, rendendo l’episodio al tempo stesso comico e spettacolare. Il video, condiviso online, ha rapidamente catturato l’attenzione degli utenti, molti dei quali si sono schierati dalla parte dell’animale: “Ha mirato benissimo, ottimo lavoro calamaro”, commenta qualcuno, mentre altri sottolineano l’intelligenza sorprendente di queste creature: “I calamari sono davvero animali intelligenti”, si legge tra i messaggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha mirato benissimo”: pescatore cattura un calamaro gigante ma l’animale si ribella e lo inonda di inchiostro – VIDEO

