Ha lasciato la tv dopo 25 anni | famosissimo ecco cosa fa oggi

Personaggi Tv. Il 16 settembre 2000 la televisione italiana cambiò volto con la prima edizione del Grande Fratello, un fenomeno mediatico che incollò davanti allo schermo oltre 16 milioni di spettatori. Tra i dieci concorrenti che entrarono nella Casa c’era anche lui, un cuoco veneto cresciuto a Breganze, diventato in poche settimane un volto popolarissimo. A distanza di 25 anni, Lorenzo ha raccontato al Corriere della Sera la sua esperienza, i rimpianti e la nuova vita lontano dalla televisione. Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, il retroscena pazzesco: una coppia sarebbe già scoppiata Lorenzo Battistello, i ricordi della prima Casa. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ha lasciato la tv dopo 25 anni”: famosissimo, ecco cosa fa oggi

