L’Arezzo di Bucchi non riesce ad eguagliare il record della squadra di Somma. Gli amaranto si fermano nella gara interna contro il Guidonia, che porta via l’intera posta. I padroni di casa si schierano con Venturi tra i pali, Righetti, Gigli, Gilli e De Col in difesa; a centrocampo Chierico, Guccione e Iaccarino; davanti Ravasio sostenuto da Tavernelli e Pattarello. Proprio la mediana si rivela il reparto meno convincente: pur essendo formata da giocatori di qualità, manca un elemento più grintoso e d’interdizione (Mawuli? Meli?) capace di dare equilibrio. Il risultato è che il centrocampo amaranto soffre troppo, costantemente sovrastato dagli avversari. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Guidonia colpo grosso ad Arezzo: decide Spavone, super Mazzi