Guidonia colpo grosso ad Arezzo | decide Spavone super Mazzi
L’Arezzo di Bucchi non riesce ad eguagliare il record della squadra di Somma. Gli amaranto si fermano nella gara interna contro il Guidonia, che porta via l’intera posta. I padroni di casa si schierano con Venturi tra i pali, Righetti, Gigli, Gilli e De Col in difesa; a centrocampo Chierico, Guccione e Iaccarino; davanti Ravasio sostenuto da Tavernelli e Pattarello. Proprio la mediana si rivela il reparto meno convincente: pur essendo formata da giocatori di qualità, manca un elemento più grintoso e d’interdizione (Mawuli? Meli?) capace di dare equilibrio. Il risultato è che il centrocampo amaranto soffre troppo, costantemente sovrastato dagli avversari. 🔗 Leggi su Lortica.it
CALCIO – Impresa Guidonia: colpo grosso ad Arezzo! - Il Guidonia scrive una pagina storica del suo campionato andando a vincere sul campo dell’Arezzo, capolista imbattuta fino a ieri. Si legge su tiburno.tv
L'Arezzo spreca, Mazzi le para tutte e il Guidonia fa il colpaccio al Comunale: 0 - 1 - Il Guidonia riesce ad espugnare il Comunale grazie alla rete di Spavone al 22’ del primo tempo e ad un Cavallino sprecone sotto porta. Secondo corrierediarezzo.it