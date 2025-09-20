GUIDA TV 20 SETTEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DEL GIALLO DI RAI2
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:45 Pino è. Il Viaggio del Musicante 1ªTv Sottovoce Musica Talk Show Rai2 21:20 23:00 Un Omicidio per Due 1ªTv Il Sabato al 90° Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 00:00 Sapiens new Tg3 Mondo Doc. Notiziario Rete 4 21:35 00:25 Nemico Pubblico Debito di Sangue Film Film Canale 5 21:35 00:55 Ciao Darwin 9: L’Ultimo Valzer Tg5 Show Notiziario Italia 1 21:25 00:05 Shazam! Furia degli Dei 1ªTv Scuola di Polizia 6: La Città è Assediata Film Film La7 20:35 00:00 In Altre Parole Granchester Talk Show Serie Tv Tv8 21:35 22:50 4 Ristoranti R 4 Hotel R Talent Talent Nove 21:30 00:00 Accordi & Disaccordi new Accordi & Disaccordi R Talk Show Talk Show A PAGINA 2 IL PODIO DEL SUPERTOTOSHARE! L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog
