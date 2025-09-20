Guida allo sciopero generale del 22 settembre 2025 | treni scuola e trasporti La lista delle manifestazioni

Roma, 20 settembre 2025 – “Sarà un grande sciopero generale che bloccherà il Paese”. È il grido di battaglia lanciato dall’Unione Sindacale di Base, che annuncia per lunedì 22 settembre una mobilitazione nelle piazze italiane – al momento sono una settantina le manifestazioni programmate, ma la lista è in continuo aggiornamento – per “difendere Gaza ne dire no al riarmo”. Lo sciopero generale è stato proclamato in risposta all’appello dei portuali a sostegno del popolo palestinese e della missione internazionale della Global Sumud Flotilla. Si fermeranno diversi settori: ferrovie, voli aerei, trasporti pubblici locali, il mondo delle scuole e delle università, lavoratori portuali e aziende. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guida allo sciopero generale del 22 settembre 2025: treni, scuola e trasporti. La lista delle manifestazioni

