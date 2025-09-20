Guerre senza pace serata di informazione con giornalisti e volontari Emergency

"Guerre senza pace" è il titolo della serata di confronto aperta a tutti, dedicata a ciò che sta accadendo in Palestina e che sta scuotendo il Medio Oriente e il mondo intero. L’appuntamento è per lunedì 22 settembre alle 20.45, al Centro Culturale Fellini di Gambettola.I relatori saranno il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it