Guerra Ucraina Russia Mosca lancia 40 missili e quasi 600 droni L’attacco vicino al confine polacco | si alzano i caccia Nato

Roma, 20 settembre 2025 - Un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha denunciato attacchi russi con 40 missili da crociera e 580 droni di vario tipo. Su Telegram il leader ucraino ha riferito che "nella regione di Dnipropetrovsk, un grattacielo è stato colpito direttamente con munizioni a grappolo. Tre persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite nell'attacco". Il martellante bombardamento russo, contro l'Ucraina occidentale, vicino al confine con la Polonia, ha avuto la conseguenza che anche i caccia di Varsavia e alleati si alzassero in volo per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra Ucraina Russia, Mosca lancia 40 missili e quasi 600 droni. L’attacco vicino al confine polacco: si alzano i caccia Nato

