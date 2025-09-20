Guerra per nessuno reddito di base per tutti
L’istituzione di Redditi di base in Italia e in tutta l’Unione Europea. Lo chiede l’associazione RED (Reddito Europa Diritti) nel suo manifesto e nella proposta di un reddito di base da introdurre . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Reddito di base, RED: “Non è assistenzialismo, è misura distributiva. Per la guerra si trovano coperture, per il welfare no?”
RENOIZE 2025 - Con Renato nel cuore Settembre • Parco Schuster Ore 18 | Area dibattiti Sciopero contro guerra e Genocidio Pratiche dentro il nuovo regime di guerra contro colonialismo, riarmo, tagli a reddito e salari. Un incontro a più voci che ru Vai su Facebook
Reddito di base, RED: “Non è assistenzialismo, è misura distributiva. Per la guerra si trovano coperture, per il welfare no?” - “Bisogna introdurre anche in Italia un reddito di base incondizionato. Riporta ilfattoquotidiano.it
Universalità del Reddito di Base, solidarietà economica e cambiamento culturale - Nel contesto della celebrazione del 24° Congresso della Rete Mondiale per il Reddito di Base (in inglese Basic Income Earth Network BIEN), che si sta ... Scrive pressenza.com