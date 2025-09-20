Guerra ibrida | un Cyber attacco paralizza gli aeroporti di Londra Berlino e Bruxelles
Un massiccio attacco informatico ha paralizzato diversi scali europei, con disagi significativi per i passeggeri e ritardi sui voli. Colpiti, tra gli altri, gli aeroporti di Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Independent, il cyberattacco avrebbe preso di mira un fornitore di servizi legato ai sistemi di check-in e imbarco, rendendo inutilizzabili le piattaforme automatizzate e costringendo il personale a ricorrere a procedure manuali. La crisi aeroportuale è arrivata in un momento in cui la sicurezza cibernetica è diventata una priorità strategica anche per l’Italia. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: guerra - ibrida
Sicurezza nazionale e rischio indiretto. Chi c’è nel mirino della guerra ibrida iraniana
Guerra ibrida: l’Occidente non riesce più a nascondere la superiorità russa
Guerra ibrida, perché il dialogo Eu-Nordafrica sull’immigrazione ha echi globali
Sabotaggi e cyberattacchi, le insidie della guerra ibrida - X Vai su X
La guerra ibrida del presidente russo punta a disgregare l’Europa. L’invasione dell’Ucraina, le annessioni forzate di porzioni di territorio, le minacce ai confini dei Paesi dell’Est costituiscono una parte della strategia fatta anche di propaganda, cyberattacchi e s Vai su Facebook
Guerra ibrida: un Cyber attacco paralizza gli aeroporti di Londra, Berlino e Bruxelles; La Difesa avrà esperti per attacchi cyber nella guerra ibrida; Difesa e cybersecurity, l'Italia si prepara alla guerra ibrida arruolando hacker: presentato il Ddl Minardo.
La guerra diventa cyber, svolta nella Difesa: pronti gli hacker d’attacco - L’analista: "Il campo di battaglia è la mente delle persone, il veicolo principale è internet” ... Secondo quotidiano.net
L’Italia rafforza la difesa cyber: nuove regole e esperti esterni contro la guerra ibrida - L’Italia potenzia le forze armate nel cyberspazio con una legge che autorizza interventi in tempo di pace, collaborazione con esperti esterni e formazione specifica per contrastare attacchi informatic ... Da gaeta.it