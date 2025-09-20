Guerra ibrida | un Cyber attacco paralizza gli aeroporti di Londra Berlino e Bruxelles

Un massiccio attacco informatico ha paralizzato diversi scali europei, con disagi significativi per i passeggeri e ritardi sui voli. Colpiti, tra gli altri, gli aeroporti di Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Independent, il cyberattacco avrebbe preso di mira un fornitore di servizi legato ai sistemi di check-in e imbarco, rendendo inutilizzabili le piattaforme automatizzate e costringendo il personale a ricorrere a procedure manuali. La crisi aeroportuale è arrivata in un momento in cui la sicurezza cibernetica è diventata una priorità strategica anche per l’Italia. 🔗 Leggi su Open.online