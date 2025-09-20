gubbio bra 1 0 di bitonto firma il successo che vale il secondo posto

Gubbio (Perugia), 20 settembre 2025 – Un gol, il primo tra i pro di Di Bitonto, che vale tre punti e la prima vittoria al “Barbetti” di quest’anno. Il Gubbio batte il Bra, mantiene l’imbattibilità in campionato e guarda al futuro con fiducia. La partita non è stata però così semplice, perché gli ospiti da subito si sono abbottonati a difesa del pareggio, cercando di ripartire quando possibile ma sfruttando male le chance avute, e i rossoblù anche a causa del caldo non hanno dimostrato la solita lucidità e velocità di gioco. Già da subito gli spazi centrali sono chiusi e il Gubbio cerca di sviluppare sugli esterni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

