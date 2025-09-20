Guasto alla rete idrica di Pontedera | disagi fra La Borra e Gello

Acque comunica che, a causa di un guasto verificatosi la notte scorsa, sulla rete idrica nel comune di Pontedera, oggi sabato 20 settembre, sono in corso fenomeni di abbassamenti di pressione accompagnati da temporanee mancanze d'acqua a La Borra, Santa Lucia e nella zona industriale di Gello.I. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: guasto - rete

Guasto al radar del Nord Italia, Enav: «Problemi alla rete Tim. Le polemiche? Inutili, garantita la sicurezza» | Come ottenere i rimborsi

Caos voli e guasto al centro radar, la ricostruzione dell’Enav: “Problema a rete Tim”

Guasto al radar del Nord Italia, Enav: «Problemi alla rete Tim». La replica: noi estranei

? ? Via Catena è stata riaperta alle 19.30 ed è transitabile. Si segnala un guasto alla rete elettrica con mancanza di corrente in alcune zone del territorio comunale (la Catena e lungo la Tosco Romagnola)e del Comune di Montopoli. I tecn Vai su Facebook

Guasto sulla rete: distretto sanitario isolato da giorni - Il Giunco - X Vai su X

Guasto alla rete idrica di Pontedera: disagi fra La Borra e Gello; Pontedera, guasto rete idrica: tecnici sul posto, quando il ripristino; Guasto nella notte, niente acqua nelle frazioni.

Guasto improvviso alla rete idrica - Nella serata del 18 settembre si sono registrati disservizi in località Fregene e Maccarese Onorati: «Intervento tempestivo». Si legge su civonline.it

Guasto improvviso alla rete idrica, Fregene e Maccarese restano senz’acqua - Acea Ato 2 ha comunicato in una nota che nella serata di ieri, 18 settembre, "si sono verificati abbassamenti di pressione e/o mancanze d'acqua nelle ... Segnala fanpage.it