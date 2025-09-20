Guardian | A Gaza tasso record di mortalità civile Su 16 persone uccise 15 non erano combattenti
Il Guardian riferisce che circa 15 palestinesi su 16 uccisi dall’esercito israeliano dall’inizio della sua nuova offensiva a Gaza a marzo erano civili, secondo i dati raccolti dall’organizzazione indipendente Armed Conflict Location and Event Data (Acled), specializzata nel monitoraggio della violenza. Il tasso di mortalità civile indicato da un rapporto di Acled è uno dei più alti mai registrati durante il conflitto e aumenterà la pressione internazionale su Israele con l’avanzata delle sue forze nella città di Gaza, costringendo fino a un milione di persone a evacuare e minacciando ulteriori vittime civili su larga scala. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
guardian - gaza
