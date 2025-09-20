Guardamiglio incendio nel capannone di una cascina | distrutti attrezzi agricoli

Guardamiglio (Lodi), 20 settembre 2025 – Un furioso incendio ha devastato un capannone agricolo all'interno della cascina Traversi a Guardamiglio, mandando in fumo diversi attrezzi agricoli: il rogo è scoppiato alle 11.30 di questa mattina quando è scattato l'allarme e sul posto sono intervenute le squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Lodi e del distaccamento di Casalpusterlengo. La struttura agricola, che si estende per 900 metri quadrati, è stata interessata per 200 metri quadrati e, oltre alla porzione di edificio andata distrutta, sono finiti in fumo due trattori agricoli Fendt 300 Vario, una lama livellatrice, due botti, una per lo spandimento dei liquami e una per il diserbante ed un essiccatore agricolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

