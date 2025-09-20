Guarda la partita durante il consiglio | Così offende il decoro dell’aula
Montecchio, 20 settembre 2025 – Sbircia sul telefonino la partita del Napoli durante il consiglio comunale e viene bacchettato al microfono: bagarre in Sala della Rocca tra i due capigruppo di minoranza, il partenopeo di sinistra Paolino Russo (Bene Comune) e Filippo Borghi (Viviamo). Lo scontro ha avuto anche risvolti politici, con Russo che è uscito dall’aula quando si è osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’odio politico, iniziativa proposta dal meloniano Antonio Margini (Viviamo) per l’omicidio Kirk e poi ’emendata’ a seguito di un’altra bagarre con i consiglieri di centrosinistra che hanno ottenuto di includere tutte le vittime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: guarda - partita
