Gualtieri | Voi giovani dovete riportare civiltà democratica nel dibattito del futuro
(Adnkronos) – "La nostra politica del futuro ha bisogno di un sentimento unitario, con dei giusti elementi conflittuali che fanno parte dello stare in una democrazia. Voi dovrete saper portare l’elemento della civiltà nella politica del futuro". Lo afferma il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: gualtieri - giovani
Giubileo dei giovani, Gualtieri: "Le misure di sicurezza saranno imponenti"
Giubileo Giovani, Gualtieri: “Sarà una sfida impegnativa, deflusso la parte più critica”
Giubileo dei Giovani, Gualtieri: "Un allestimento più grande del Modena Park di Vasco Rossi"
A Selva Candida nasce un grande progetto per il futuro delle giovani generazioni: una nuova scuola superiore che sarà molto di più di un solo Istituto: 10.000 mq tra XIII e XIV Municipio nella periferia romana Spazi moderni e sostenibili: terrazza, 16 tra a Vai su Facebook
Gualtieri: Voi giovani dovete riportare civiltà democratica nel dibattito del futuro; 60 under 30, l'evento sui giovani che stanno cambiando il Paese: Un'operazione di fiducia per chi s'impegna in politica.
Gualtieri: "Voi giovani dovete riportare civiltà democratica nel dibattito del futuro" - "La nostra politica del futuro ha bisogno di un sentimento unitario, con dei giusti elementi conflittuali che fanno parte dello stare in una democrazia. Secondo msn.com