Gualtieri | Voi giovani dovete riportare civiltà democratica nel dibattito del futuro

Webmagazine24.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "La nostra politica del futuro ha bisogno di un sentimento unitario, con dei giusti elementi conflittuali che fanno parte dello stare in una democrazia. Voi dovrete saper portare l’elemento della civiltà nella politica del futuro". Lo afferma il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gualtieri - giovani

Giubileo dei giovani, Gualtieri: "Le misure di sicurezza saranno imponenti"

Giubileo Giovani, Gualtieri: “Sarà una sfida impegnativa, deflusso la parte più critica”

Giubileo dei Giovani, Gualtieri: "Un allestimento più grande del Modena Park di Vasco Rossi"

Gualtieri: Voi giovani dovete riportare civiltà democratica nel dibattito del futuro; 60 under 30, l'evento sui giovani che stanno cambiando il Paese: Un'operazione di fiducia per chi s'impegna in politica.

gualtieri giovani dovete riportareGualtieri: "Voi giovani dovete riportare civiltà democratica nel dibattito del futuro" - "La nostra politica del futuro ha bisogno di un sentimento unitario, con dei giusti elementi conflittuali che fanno parte dello stare in una democrazia. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gualtieri Giovani Dovete Riportare