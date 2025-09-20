Gualtieri contestato a San Basilio per il black point | residenti sul piede di guerra video
I residenti dei quartieri romani San Basilio, Giardino Nomentano, San Cleto e Talenti sono sul piede di guerra contro il sindaco Gualtieri per l’ormai famigerato “black point”. Una trovata dell’assessorato ai trasporti che, anziché migliorare la viabilità del quadrante nord est della Capitale, l’ha messa praticamente in ginocchio. Sabato pomeriggio oltre un migliaio di cittadini, con i comitati di quartiere in testa, sono scesi in piazza, contestando in maniera vibrante e anche colorita il sindaco Gualtieri e la sua giunta per questa scelta sciagurata. Tanti i cartelli esposti dai manifestanti: da ‘ No ai quartieri rotatorie’ a ‘Da polmone verde a polmone nero’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
