Gualtieri ai giovani | riportate civiltà e passione nel dibattito politico
Un messaggio che va dritto al cuore delle nuove generazioni: la politica di domani reclama la loro impronta per ritrovare misura, passione e senso collettivo. L’appello di Gualtieri ai talenti under 30 Davanti a una platea formata dai più talentuosi giovani amministratori d’Italia, il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri ha lanciato un invito che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
A Selva Candida nasce un grande progetto per il futuro delle giovani generazioni: una nuova scuola superiore che sarà molto di più di un solo Istituto: 10.000 mq tra XIII e XIV Municipio nella periferia romana Spazi moderni e sostenibili: terrazza, 16 tra
Gualtieri: "Voi giovani dovete riportare civiltà democratica nel dibattito del futuro" - alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della politica italiana’ organizzata da Università Link a Roma, presso la sede di Via del Casale di San Pio V ... Da msn.com