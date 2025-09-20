Grumello e Pizzighettone contro la discarica di rifiuti siderurgici | Siamo già una delle zone più inquinate d’Italia

Pizzighettone – Ultimi giorni di raccolta firme contro il progetto di una realizzare una discarica di rifiuti siderurgici nella campagna tra Grumello Cremonese e Pizzighettone. Si tratterebbe di un impianto di 720mila metri quadrati, come spiegano alla Pro Loco di Grumello Cremonese, che si è mobilitata anche per la raccolta firme, “si andrà a configurare come una vera e propria collina artificiale di rifiuti non pericolosi, ma in futuro, non si esclude anche i pericolosi come risulta da verbale del 13062024 del Tavolo tematico bonifica rifiuti e ripristini ambientali”. Il nuovo impianto dovrebbe sorgere in località Cascina Angiolina, lungo la SP 48. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grumello e Pizzighettone contro la discarica di rifiuti siderurgici: “Siamo già una delle zone più inquinate d’Italia”

Cielo sereno 17 gradi Grumello cremonese buongiorno ultimo della seconda decade del nono mese , quinto della seconda metà penultimo d’estate secondo con #AzerbaijanGP , h8:30/11:30 raccolta firme anti discarica a Pizzighettone h18 #VeronaJuve - X Vai su X

Dal quotidiano La Provincia di Cremona edizione del 4 settembre 2025: - I Ponti sotto la lente Salvo d'Acquisto. L'autodiagnosi grazie ai sensori; - Pizzighettone-Grumello Racconti di Canterbury; - Giovani e grandi insieme al CamPizzi. Vai su Facebook

