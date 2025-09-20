Grottaminarda ricorda gli IMI | il coraggio dimenticato dei ragazzi che dissero no

Grottaminarda ha reso omaggio ai ragazzi che dissero "no" al nazifascismo. Soldati poco più che ventenni, tranne qualche ufficiale un po' più grande di età, che ebbero il coraggio di una scelta difficile: dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, abbandonati a loro stessi, furono catturati dalla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it