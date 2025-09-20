Grignani | Ha stravolto la mia canzone Faccio causa a Pausini

Quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo capitolo della polemica tra Gianluca Grignani e Laura Pausini, dopo la pubblicazione da parte di quest’ultima della cover di La mia storia tra le dita. Il cantautore si dice, infatti, pronto a fare causa alla collega. "Viste le reazioni del pubblico manifestate attraverso i social all’uscita della cover La mia storia tra le dita di Laura Pausini lo scorso 12 settembre – si legge in una nota –, gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, preso atto dello stravolgimento operato sul testo originale della canzone e del conseguente capovolgimento di senso, hanno dato mandato all’avvocato Giorgio Tramacere di tutelare in ogni sede l’integrità della loro opera". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

grignani ha stravolto la mia canzone faccio causa a pausini

© Quotidiano.net - Grignani: "Ha stravolto la mia canzone . Faccio causa a Pausini"

In questa notizia si parla di: grignani - stravolto

Gianluca Grignani pronto a citare Laura Pausini: "Stravolto il senso della mia canzone"

Grignani: Ha stravolto la mia canzone . Faccio causa a Pausini; Gianluca Grignani diffida Laura Pausini per “La mia storia tra le dita”: «Il mio brano stravolto». L’entourage della pop star: «Storia...; Grignani pronto a citare Pausini per La mia storia tra le dita.

grignani ha stravolto miaGrignani: "Ha stravolto la mia canzone . Faccio causa a Pausini" - Nuovo capitolo della polemica tra Gianluca Grignani e Laura Pausini, dopo la pubblicazione da parte di quest’ultima della cover ... Riporta quotidiano.net

grignani ha stravolto miaGianluca Grignani diffida Laura Pausini per “La mia storia tra le dita”: «Il mio brano stravolto». L’entourage della pop star: «Storia ridicola» - «Vorrei che si sapesse che mi dispiace, ma sono stato costretto a farlo. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Grignani Ha Stravolto Mia