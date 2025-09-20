Grignani | Ha stravolto la mia canzone Faccio causa a Pausini

Nuovo capitolo della polemica tra Gianluca Grignani e Laura Pausini, dopo la pubblicazione da parte di quest’ultima della cover di La mia storia tra le dita. Il cantautore si dice, infatti, pronto a fare causa alla collega. "Viste le reazioni del pubblico manifestate attraverso i social all’uscita della cover La mia storia tra le dita di Laura Pausini lo scorso 12 settembre – si legge in una nota –, gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, preso atto dello stravolgimento operato sul testo originale della canzone e del conseguente capovolgimento di senso, hanno dato mandato all’avvocato Giorgio Tramacere di tutelare in ogni sede l’integrità della loro opera". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grignani: "Ha stravolto la mia canzone . Faccio causa a Pausini"

