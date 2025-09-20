Grignani diffida Pausini è guerra legale | Ha stravolto La mia storia tra le dita

Ildifforme.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tentacoli di quella piovra della polemica avevano già avvolto Laura Pausini e Gianluca Grignani a metà luglio per la voce “La mia storia tra le dita“. In sostanza, la cantante aveva pubblicato il lancio della sua versione del brano che ha ormai 30 anni in tre lingue differenti, italiano, spagnolo e portoghese. Il musicista . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

grignani diffida pausini 232 guerra legale ha stravolto la mia storia tra le dita

© Ildifforme.it - Grignani diffida Pausini, è guerra legale: “Ha stravolto” La mia storia tra le dita

In questa notizia si parla di: grignani - diffida

Gianluca Grignani diffida Laura Pausini per La mia storia tra le dita: “Non era autorizzata a stravolgere la canzone”

Gianluca Grignani torna all’attacco, arriva la diffida a Laura Pausini

“Il mio brano è stato stravolto”: Gianluca Grignani diffida Laura Pausini per “La mia storia tra le dita”. L’entourage della cantante: “Storia ridicola”

Il mio brano è stato stravolto | Gianluca Grignani diffida Laura Pausini per La mia storia tra le dita L’entourage della cantante | Storia ridicola.

grignani diffida pausini 232“Il mio brano &#232; stato stravolto”: Gianluca Grignani diffida Laura Pausini per “La mia storia tra le dita”. L’entourage della cantante: “Storia ridicola” - Il cantautore accusa Pausini di aver stravolto il senso del brano nella sua cover, modificando il testo senza permesso ... Da ilfattoquotidiano.it

grignani diffida pausini 232Gianluca Grignani contro Laura Pausini, "stravolto il senso di una mia canzone": e parte la diffida - Grignani VS Pausini: il cantautore milanese contesta alla collega l'alterazione della canzone intitolata "La mia storia fra le dita" ... Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Grignani Diffida Pausini 232