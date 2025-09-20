Griglia di partenza F1 GP Azerbaijan 2025 | Verstappen precede Sainz Antonelli 4° disastro Ferrari
Nelle qualifiche di oggi, sabato 20 settembre, è stata determinata la griglia di partenza del GP d’Azerbaijan del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 21, il fine settimana con la gara di Baku che sarà valida come diciassettesimo round del calendario della F1. In una giornata caotica, con bandiere rosse a ripetizione e anche una pioggia intermittente che ha reso viscido il circuito in alcuni settori, a spuntarla è stato un superlativo Max Verstappen (Red Bull), che ha preceduto di quasi mezzo secondo un sorprendente Carlos Sainz, a lungo in testa alla Q3 con la Williams. Finalmente una buona prestazione da parte di Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), capace di mettersi dietro il compagno di squadra George Russell: il giovane italiano scatterà dalla seconda fila, avendo mancato la terza piazza del neozelandese Liam Lawson (Racing Bulls) per soli 10 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it
