Nelle qualifiche di oggi, sabato 20 settembre, è stata determinata la griglia di partenza del GP d’Azerbaijan del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 21, il fine settimana con la gara di Baku che sarà valida come diciassettesimo round del calendario della F1. GRIGLIA DI PARTENZA GP AZERBAIJAN F1 2025. 1 Max Verstappen Red Bull Racing (Q3) 2 Carlos Sainz Williams (Q3) 3 Liam Lawson Racing Bulls (Q3) 4 Kimi Antonelli Mercedes (Q3) 5 George Russell Mercedes (Q3) 6 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (Q3) 7 Lando Norris McLaren (Q3) 8 Isack Hadjar Racing Bulls (Q3) 9 Oscar Piastri McLaren (Q3) 10 Charles Leclerc Ferrari (Q3) 11 Fernando Alonso Aston Martin (Q2) 12 Lewis Hamilton Ferrari (Q2) 13Gabriel Bortoleto Kick Sauber (Q2) 14 Lance StrollAston Martin (Q2) 15 Oliver BearmanHaas F1 Team (Q2) 16 Franco Colapinto Alpine (Q1) 17 Nico Hulkenberg Kick Sauber (Q1) 18 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q1) 19 Pierre Gasly Alpine (Q1) 20 Alexander Albon Williams (Q1) CLASSIFICA Q3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Azerbaijan 2025: Verstappen in pole, Antonelli davanti a Russell, disastro Ferrari

