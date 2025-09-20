Griglia di partenza F1 GP Azerbaijan 2025 | risultati e classifica qualifiche
Nelle qualifiche di oggi, sabato 20 settembre, è stata determinata la griglia di partenza del GP d’Azerbaijan del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 21, il fine settimana con la gara di Baku che sarà valida come diciassettesimo round del calendario della F1. GRIGLIA DI PARTENZA GP AZERBAIJAN F1 2025. 16 Franco Colapinto Alpine (Q1) 17 Nico Hulkenberg Kick Sauber (Q1) 18 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q1) 19 Pierre Gasly Alpine (Q1) 20 Alexander Albon Williams (Q1) CLASSIFICA Q1. 1 Lando Norris McLaren 1:41.322 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.009 3 Charles Leclerc Ferrari +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Griglia di partenza F1, GP Azerbaijan 2025: risultati e classifica qualifiche; GP Azerbaijan 2025, Baku: risultati prove libere; Formula 1, Gp Monza: la pole position e la griglia di partenza. VIDEO.
