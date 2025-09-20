Grifone c’è già la verifica Arriva il Montevarchi

CALCIO Vestire la maglia di gregario, all’occorrenza, e non solo quella di capitano, umiltà e rispetto: questa è la ricetta con la quale mister Indiani prepara I suoi giocatori nell’affrontare l’avversario. E oggi, inizio alle 15, l’avversario veste i panni dell’Aquila Montevarchi nell’anticipo della terza giornata del girone di andata, una gara che può rappresentare una prima verifica per I biancorossi dopo la sconfitta di Seravezza e la vittoria con il Foligno. "Io non temo nessuno, ma ho un grosso rispetto per tutti gli avversari - ha affermato il tecnico di Certaldo - e non credo che il Montevarchi venga a disputare una partita difensiva, per cui sarà una bella gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

