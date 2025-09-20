Greta Rossetti dice addio al filler | il motivo e la triste scoperta

Greta Rossetti  ha deciso di rimuovere il filler dalle labbra. L’annuncio è arrivato tramite un video pubblicato su Instagram, dove ha mostrato con orgoglio il suo nuovo aspetto, visibilmente più naturale. Il suo messaggio, tra sincerità e coraggio, è stato accolto con entusiasmo da fan e colleghi. Scopriamo le motivazioni che hanno spinto l’ex di Temptation Island e del Grande Fratello  a compiere un gesto così forte e inaspettato. La trasformazione di Greta Rossetti. Nel video postato sul suo profilo, Greta Rossetti ha raccontato i primi effetti della rimozione del filler tramite ialuronidasi: “Le labbra tutto bene, si stanno sgonfiando, ovviamente ci vorrà qualche giorno”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Greta Rossetti dice addio al filler: il motivo e la triste scoperta

