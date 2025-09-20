Grazie mister, in nazionale ci torno volentieri: grosse novità in casa azzurra Gattuso lo rilancia dopo due anni"> La missione di Gattuso è chiara: rilanciare la Nazionale anche grazie a chi era stato messo un po’ da parte. Gennaro Gattuso, dopo anni di esperienza come allenatore di club, si prepara a vivere una nuova sfida da commissario tecnico con un obiettivo chiaro: rilanciare i talenti perduti del calcio italiano. La sua idea è quella di dare una seconda possibilità a giocatori che, per vari motivi, non sono riusciti a mantenere le promesse iniziali. Una missione ambiziosa, che rispecchia la sua mentalità battagliera e il desiderio di costruire un gruppo solido partendo anche da chi è stato messo ai margini. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Grazie mister, in nazionale ci torno volentieri: grosse novità in casa azzurra | Gattuso lo rilancia dopo due anni