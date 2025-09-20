Grazie a 1,6 milioni di euro saranno rinnovati nove rifugi in provincia di Sondrio
Firmato il decreto regionale che approva lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi al contributo per il Bando Rifugi 2024. Una prima parte degli interventi era stata già finanziata con un decreto nello scorso mese di giugno. La dotazione finanziaria era stata poi portata a 5 milioni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: grazie - milioni
David Juve, spunta il retroscena: risparmiati quasi 15 milioni di euro grazie all’intervento del canadese! Cosa è successo
“Guadagno 200 milioni, è vero, ma grazie a me 16 persone hanno il posto fisso”: CR7, condizione obbligatoria per firmare, o le assumono va a giocare altrove
Guadagni raddoppiati, case per 20 milioni di euro: per Fiorello 2024 d’oro. Grazie all’abilità della moglie Susanna salva dai guai anche le sue sorelle
Grazie al governo Meloni arrivano 155 milioni all’anno al governo israeliano attraverso il meccanismo dell’import delle armi. È per questo che la nostra accusa di complicità nel genocidio è fondata. - X Vai su X
? Il 20 settembre 2007 risolve il contratto col Chelsea grazie ad una buonuscita pari a 20 milioni di euro. ? Il 31 maggio 2013 si separa dal Real Madrid ottenendo una liquidazione pari a 20 milioni di euro. ? Il 17 dicembre 2015 risolve consens Vai su Facebook
Italgas investirà 16 milioni di euro per rinnovare 34 chilometri di rete del gas di Grugliasco; FolleMente supera i 16 milioni di euro al botteghino; Maxi frode fiscale, sequestrati beni per oltre 16 milioni di euro grazie all’inchiesta della Finanza di Melegnano.
L’istituto ‘Paladini’ ritorna nell’ex convento di San Nicolao: investiti 16,5 milioni di euro per il restauro - Il rinnovato complesso ospiterà anche gli alunni dell'indirizzo moda del 'Civitali': saranno 1035 gli studenti che torneranno il 15 settembre ... Si legge su luccaindiretta.it
MillionDay: vinto 1 milione di euro a Caltagirone - La vincita è stata realizzata a Caltagirone, in provincia di Catania, grazie alla combinazione vincente: 2, 9, 17, 47, 50. Secondo agimeg.it