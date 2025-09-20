Grazie a 1,6 milioni di euro saranno rinnovati nove rifugi in provincia di Sondrio

Sondriotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firmato il decreto regionale che approva lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi al contributo per il Bando Rifugi 2024. Una prima parte degli interventi era stata già finanziata con un decreto nello scorso mese di giugno. La dotazione finanziaria era stata poi portata a 5 milioni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

