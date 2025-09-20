Gravenberch al volo | gol capolavoro in Liverpool-Everton
Il Liverpool prosegue il suo cammino immacolato in Premier League (cinque vittorie in altrettante partite) superando anche i cugini dell'Everton nel derby cittadino. Dopo il gran gol al volo di Gravenberch, i Reds raddoppiano con Ekitiké e subiscono a inizio secondo tempo la rete di Gueye. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: gravenberch - volo
Gravenberch al volo: gol capolavoro in Liverpool-Everton.
Gravenberch, che super gol in Liverpool-Everton! Il VIDEO - Assist perfetto di Salah con un cross dalla destra e inserimento dell'ex Bayern che si coordina e al volo batte ... Da sport.sky.it