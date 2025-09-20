Grave quello che fanno nel Sinai Israele chiede a Usa pressing su Egitto

(Adnkronos) – Benjamin Netanyahu avrebbe chiesto all'Amministrazione Trump di fare pressioni sull'Egitto affinché venga ridimensionato il recente rafforzamento militare nel Sinai. E' quanto scrive Axios che cita un funzionario Usa e due funzionari israeliani, evidenziando come per gli israeliani le mosse dell'Egitto siano motivo di ulteriori tensioni tra i due Paesi mentre proseguono le operazioni.

Grave quello che fanno nel Sinai, Israele chiede a Usa pressing su Egitto; Israele - Gaza, le news. Media, 50 morti nei raid sulla Striscia: tra le vittime tanti bambini; Gaza, il tormento d'Israele.

GAZA BRUCIA: ecco l'operazione finale di Israele nella Striscia. Ministri e Netanyahu (e Trump?) godono e il mondo resta immobile. L'occupazione totale è il punto di non ... - È violenza allo stato puro, l'operazione finale: occupazione totale, p ...

Crosetto sull'attacco di Israele a Unifil: "Scelta precisa dell'Idf. Un atto grave e inaccettabile" - E la differenza con gli episodi passati è che questo fatto, che ha toccato Unifil ed anche il nostro contigente, non è un errore, una cosa accaduta indipendentemente ...