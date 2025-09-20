grandi nomi sul palco di villa torlonia

Una rassegna viva, contemporanea, indipendente e diversa dalle altre. Al via la nuova stagione di Villa Torlonia teatro, che porta in scena una serie di spettacoli che rinnovano il concetto di teatro tradizionale. Diciotto gli appuntamenti previsti finora sul palco di San Mauro Pascoli, con grande attesa per nomi come Massimo Zamboni, Giorgia Fumo, Max Collini e Paolo Nori. La rassegna è organizzata da Sillaba in collaborazione con l’amministrazione comunale. "A San Mauro Pascoli – racconta il sindaco Moris Guidi – c’è una grande fame culturale. Il pubblico è esigente e di qualità, perciò siamo molto felici di lavorare con Sillaba per soddisfarli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

