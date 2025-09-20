Grandi nomi sul palco di Villa Torlonia
Una rassegna viva, contemporanea, indipendente e diversa dalle altre. Al via la nuova stagione di Villa Torlonia teatro, che porta in scena una serie di spettacoli che rinnovano il concetto di teatro tradizionale. Diciotto gli appuntamenti previsti finora sul palco di San Mauro Pascoli, con grande attesa per nomi come Massimo Zamboni, Giorgia Fumo, Max Collini e Paolo Nori. La rassegna è organizzata da Sillaba in collaborazione con l’amministrazione comunale. "A San Mauro Pascoli – racconta il sindaco Moris Guidi – c’è una grande fame culturale. Il pubblico è esigente e di qualità, perciò siamo molto felici di lavorare con Sillaba per soddisfarli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: grandi - nomi
Visite guidate, musica e arte: l'estate in città è tutta da vivere, anche in compagnia di grandi nomi come Ermal Meta
Primiero Dolomiti Marathon 2025: record, emozioni e grandi nomi per i 10 anni della corsa tra le Dolomiti
Novità e grandi nomi nei palinsesti di Prime Video
Sarà una Danimarca con grandi nomi quella che si schiererà al via degli #EuroRoad25 http://dlvr.it/TN9kBp - X Vai su X
edizioni sur porta nelle Biblioteche di Roma i grandi nomi della letteratura di oggi per raccontare i classici contemporanei italiani e latinoamericani Vai su Facebook
Grandi nomi sul palco di Villa Torlonia; Verona, Palco Venier 2025, grandi nomi per l’estate: da Michele Bravi a Edoardo Prati; Villa Guidini svela il festival dell'estate: sul palco Pucci, Bennato e Crepet.
Un nuova stagione di prosa al Teatro dei Differenti: grandi nomi sul palco - Dall'1 ottobre via al rinnovo degli abbonamenti dello scorso anno ... luccaindiretta.it scrive
Grandi nomi in pista, . Villa delle Rose infiamma l’estate - Dopo le serate con Bob Sinclar e i Whomadwho, il locale sulle... Come scrive ilrestodelcarlino.it