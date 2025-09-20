Grande Fratello Simona Ventura non sarà sola | svelato il primo opinionista è un volto molto amato
Simona Ventura non guiderà da sola il Grande Fratello: al suo fianco ci sarà un amatissimo ex concorrente, nel ruolo di opinionista. Ecco di chi si tratta! Leggi anche: Simona Ventura rivela come sarà il suo Grande Fratello: tra i concorrenti spunta l’ex di Olly, ma. La nuova edizione del Grande Fratello si prepara al debutto e porta con sé importanti novità. Se inizialmente era circolata la voce che Simona Ventura avrebbe condotto senza opinionisti al suo fianco, la realtà è leggermente diversa. Non ci saranno le classiche figure fisse, ma tre “ commentatori esperti “, ex gieffini scelti per raccontare e analizzare le dinamiche della casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Grande Fratello, Stefania Orlando si mette in Bikini e finisce bersagliata dagli Haters
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello 2025 torna con Simona Ventura su Canale 5: data di inizio e novità - Cè grande attesa e fermento per il Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Scrive superguidatv.it
Grande Fratello 2025: la mossa inaspettata di Simona Ventura sugli opinionisti - Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, in studio troveranno spazio tre storiche vincitrici del Grande Fratello: Cristina Plevani, prima trionfatrice assoluta del reality, Floriana Secondi, regina ... Secondo donnaglamour.it