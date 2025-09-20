Grande Fratello Simona Ventura non sarà sola | svelato il primo opinionista è un volto molto amato

Simona Ventura non guiderà da sola il Grande Fratello: al suo fianco ci sarà un amatissimo ex concorrente, nel ruolo di opinionista. Ecco di chi si tratta! Leggi anche: Simona Ventura rivela come sarà il suo Grande Fratello: tra i concorrenti spunta l’ex di Olly, ma. La nuova edizione del Grande Fratello si prepara al debutto e porta con sé importanti novità. Se inizialmente era circolata la voce che Simona Ventura avrebbe condotto senza opinionisti al suo fianco, la realtà è leggermente diversa. Non ci saranno le classiche figure fisse, ma tre “ commentatori esperti “, ex gieffini scelti per raccontare e analizzare le dinamiche della casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

