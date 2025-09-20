Grande Fratello Greta Rossetti rimuove il filler alle labbra | Non mi importa dei commenti ora voglio solo

L'ex concorrente del GF, Greta Rossetti, ha deciso di rimuovere il filler alle labbra e ha commentato così la sua scelta. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Greta Rossetti rimuove il filler alle labbra: "Non mi importa dei commenti, ora voglio solo..."

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Grande Fratello, Stefania Orlando si mette in Bikini e finisce bersagliata dagli Haters

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Teglio: entra in funzione il Grande fratello Dodici telecamere per sorvegliare i punti nevralgici del paese #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #TiranoEAltaValle #Teglio #Sondrio #Newssondrio #Notiziesondrio #ClaraCastoldi #GiustiziaCriminalità # Vai su Facebook

Nulla è lasciato al caso, neanche questa anteprima della nuova Casa. #GrandeFratello sta arrivando, prossimamente su Canale5 e Mediaset Infinity #davedere - X Vai su X

Grande Fratello, Greta Rossetti rimuove il filler alle labbra: Non mi importa dei commenti, ora voglio solo...; Grande Fratello, Sergio D’Ottavi dimentica Greta Rossetti: spunta una nuova ragazza accanto a lui; Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, le parole di lei non lasciano dubbi.

Grande Fratello, Greta Rossetti rimuove il filler alle labbra: "Non mi importa dei commenti, ora voglio solo..." - L'ex concorrente del GF, Greta Rossetti, ha deciso di rimuovere il filler alle labbra e ha commentato così la sua scelta. comingsoon.it scrive

Grande Fratello, Greta Rossetti decide di togliere il filler alle labbra: “Non mi riconoscevo più, i giudizi fanno male” - E l’amica di Greta Rossetti, l'ex rivale in amore Perla Vatiero, commenta sui social: "Sono fiera di questo passo che hai compiuto” ... Lo riporta isaechia.it