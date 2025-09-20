Grande Fratello Greta Rossetti rimuove il filler alle labbra | Non mi importa dei commenti ora voglio solo

Comingsoon.it | 20 set 2025

L'ex concorrente del GF, Greta Rossetti, ha deciso di rimuovere il filler alle labbra e ha commentato così la sua scelta. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Grande Fratello, Greta Rossetti decide di togliere il filler alle labbra: “Non mi riconoscevo più, i giudizi fanno male” - E l’amica di Greta Rossetti, l'ex rivale in amore Perla Vatiero, commenta sui social: "Sono fiera di questo passo che hai compiuto” ... Lo riporta isaechia.it

