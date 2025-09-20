Granchi blu a riva lungo la costa | Crostacei imbattuti in aree prive di ossigeno

Le coste emiliano-romagnole, e in particolare nel Ferrarese tra Lido di Volano e Lido di Spina, sono state teatro di un'insolita e massiccia presenza del granchi blu a riva. Una nota di Arpae ha spiegato che il "fenomeno, che ha generato vasta eco mediatica anche sui social network, è. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: granchi - riva

Sorpresa in riva al mare: "Invasione di granchi blu a Marina"

Il granchio blu raggiunge la riva: migliaia di esemplari del predatore delle vongole, si sono avvicinati inaspettatamente alle coste emiliano-romagnole negli ultimi giorni, in particolare tra Marina di Ravenna e Punta Marina e nel ferrarese tra Lido di Volano e Li Vai su Facebook

Insolita presenza di granchi blu vicino a riva; Granchi blu a riva lungo la costa: Crostacei imbattuti in aree prive di ossigeno; In Romagna il granchio blu è arrivato in spiaggia: Invasione.

Granchi blu “sotto stress” a Marina di Ravenna e Punta Marina. Arpae: “Carenza di ossigeno, a giorni la situazione migliorerà” - È una specie invasiva e aliena, il granchio blu: in questo periodo lo si è visto non solo ‘al mare’ ma anche in città, ad esempio tra i canali del ... Si legge su corriereromagna.it

Arpae: Insolita presenza di granchi blu vicino a riva - romagnole, in particolare tra Marina di Ravenna e Punta Marina e nel ferrarese tra Lido di Volano e Lido di Spina, sono state teatro di un’insolita e massiccia pr ... Secondo msn.com