Graduatorie GPS docenti secondaria | come e quando si valuta il superamento del concorso ordinario
Nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) il superamento di un concorso è valutato 3 punti. Condizioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: graduatorie - docenti
Pittoni (Lega): “Graduatorie dei concorsi docenti tornano consultabili”
Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria, ecco le graduatorie dei vincitori + elenco 30% idonei [AGGIORNATO]
Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria, ecco le graduatorie dei vincitori + elenco 30% idonei [AGGIORNATO]
Richiesta di apertura di un confronto con l’USR Calabria sul concorso PNRR 2 per garantire trasparenza, correttezza e uniformità nelle graduatorie a tutela dei docenti e degli studenti Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CND Vai su Facebook
Supplenze docenti e ATA da graduatorie d’istituto, cosa deve indicare l’email di convocazione? https://scuolainforma.news/supplenze-docenti-e-ata-da-graduatorie-distituto-cosa-deve-indicare-lemail-di-convocazione/… via @Scuolainforma - X Vai su X
Graduatorie GPS docenti secondaria: come e quando si valuta il superamento del concorso ordinario; GPS scuola: come funzionano e dove vedere la tua posizione in graduatoria; Elenchi aggiuntivi alle graduatorie per le supplenze (GPS) per chi consegue il titolo entro il 30 giugno 2025.
Supplenze docenti 2025: docenti non nominati da GPS in attesa di incarico da graduatorie di istituto e interpelli. RISPOSTE AI QUESITI - La segretaria generale Anief Chiara Cozzetto ha risposto alle domande dei nostri lettori nel corso di un question time nei canali ... Scrive orizzontescuola.it
Supplenze docenti da GPS e interpelli, nuovi percorsi abilitanti, concorso PNRR3. LE RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze, percorsi abilitanti, concorso PNRR3: sono i punti chiave dell'anno scolastico 2025/26 dal punto di vista dei docenti ... Come scrive orizzontescuola.it