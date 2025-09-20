‘Gradara Ludens’ scalda i motori Il fine settimana sarà uno spasso

Ogni suo angolo offre una buona occasione per giocare: dal plastico dell’assedio di Gradara agli aquiloni e ai trampolieri nei giardini del Castello, dai war-games e alle letture nei boschi. Per due giorni, oggi e domani, il borgo si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Ad animare le vie, la nuova edizione di ‘Gradara ludens’, il primo festival italiano dedicato al gioco, nato proprio qui nel 1990. Un appuntamento che è tanto di più di un’offerta di divertimento. Negli anni il festival ha saputo diventare infatti anche uno spazio di approfondimento di spessore culturale sui temi che riguardano il valore del gioco come bene comune e come strumento di incontro, di comunità e di memoria condivisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

