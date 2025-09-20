Gp d’Azerbaigian di F1 Verstappen conquista la pole position Notte fonda per la Ferrari

Cdn.ilfaroonline.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Baku, 20 settembre 2025 – Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio dell’Azerbaigian. Il pilota olandese della Red Bull ha fatto segnare il tempo più veloce nelle qualifiche di oggi, sabato 20 settembre, con un 1’41?117 in una sessione caratterizzata da incidenti e bandiere rosse. Accanto a lui ci sarà la straordinaria Williams di Carlos Sainz, mentre in terza posizione ecco la Racing Bulls di Liam Lawson. Lontane le McLaren, con il leader del Mondiale Oscar Piastri finito a muro nel Q3 e che partirà dalla nona posizione, mentre Lando Norris scatterà dalla settima. Notte fonda per la Ferrari, con Hamilton che non supera il Q2 e partirà 12esimo, mentre Leclerc sarà decimo dopo un incidente che lo ha fatto finire sulle barriere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: azerbaigian - verstappen

Formula 1, Gp Azerbaigian: Verstappen in pole davanti a Sainz. Leclerc e Piastri contro un muro

F1, Gp di Azerbaigian 2025: pole di Verstappen davanti a Sainz e Lawson

Leclerc e Piastri a muro, Verstappen pole: F1, GP Azerbaigian, qualifiche

gp d8217azerbaigian f1 verstappenF1. Griglia di partenza GP Azerbaijan: Verstappen domina tra caos e sei bandiere rosse. Ecco gli orari della gara di Baku su Sky e TV8 - Una qualifica pazza a Baku ha visto Max Verstappen conquistare la pole position tra sei bandiere rosse e errori clamorosi dei big. automoto.it scrive

gp d8217azerbaigian f1 verstappenF1 GP Azerbaijan 2025, le qualifichr a Baku: Verstappen show, le Ferrari deludono con Leclerc a muro e Hamilton 12esimo - Qualifiche GP Azerbaijan 2025: pole a Verstappen davanti a Sainz, Lawson e Antonelli. Come scrive motorbox.com

Cerca Video su questo argomento: Gp D8217azerbaigian F1 Verstappen