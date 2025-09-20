Gp Baku doppietta Ferrari nelle seconde libere Comanda Hamilton poi Leclerc

(Adnkronos) – Doppietta Ferrari nelle seconde prove libere del Gp dell’Azerbaigian sul circuito di Baku. Il più veloce è l’inglese Lewis Hamilton in 1’41?293 davanti al monegasco Charles Leclerc (1’41?367), a seguire le Mercedes dell’inglese George Russell (1’41?770) e dell’italiano Kimi Antonelli (1’41?779). Quinto tempo per l’inglese della Haas Oliver Bearman (1’41?891) che si lascia alle spalle l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’41?902). Decimo e dodicesimo posto per le due McLaren dell’inglese Lando Norris (1’42?199) e dell’australiano Oscar Piastri (1’42?295). Gp Baku, doppietta Ferrari nelle seconde libere. 🔗 Leggi su Seriea24.it

