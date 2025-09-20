GP Azerbaigian Norris in testa nelle Libere 3 Hamilton 4° ma la Ferrari non è lontana
Quinto posto per Antonelli, che si sta trovando bene tra i muri di Baku. Leclerc chiude 10°, però non è riuscito a completare un buon giro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: azerbaigian - norris
GP Azerbaigian, Norris si prende le FP1. Leclerc 3°, Hamilton colpisce il muro
F1: Norris vola nelle FP1 a Baku, McLaren davanti a tutti nonostante le interruzioni: Lando Norris ha inaugurato il weekend del Gran Premio dell’Azerbaigian con la miglior prestazione nelle prime prove libere, firmando il miglior tempo al termine di una sessio Vai su Facebook
F1, Hamilton risorge nelle FP2 di Baku: Iniziamo a vedere risultati concreti, ma serve calma. Leclerc: Attenzione a Norris - Formula 1 - http://Automoto.it - X Vai su X
GP Azerbaigian, Norris in testa nelle Libere 3. Hamilton 4°, ma la Ferrari non è lontana; DIRETTA F1, GP Baku: Live FP3, Ferrari prepara la pole - CRONACA - Live - Formula 1; F1 Live GP Azerbaijan: segui le sessioni del venerdì in diretta.
F1 GP Azerbaijan 2025, le prove libere 1 a Baku: McLaren subito veloce, Leclerc è 3° mentre Hamilton testa già i limiti - F1 GP Azerbaijan 2025, FP1: Norris davanti a Piastri, Leclerc terzo, Tsunoda meglio di Verstappen. Si legge su motorbox.com
Baku, la Ferrari va veloce! Hamilton primo davanti a Leclerc nelle FP2 - Entrambi i piloti della McLaren invece hanno toccato il muro ... Secondo gazzetta.it