L'intensa energia spirituale e strumentale del gospel arriva in città con 'Ferrara Gospel Friends', nel week end del 27 e 28 settembre. L'iniziativa è realizzata da 'Ferrara Gospel Choir Academy Aps', con il patrocinio del Comune e la collaborazione di enti culturali e associazioni del territorio. Il ricavato del concerto finale del 28 settembre sarà devoluto poi all'associazione 'Mai da soli'. Il programma dell'iniziativa è stato presentato ieri in conferenza nella residenza municipale dall'assessore comunale Matteo Fornasini e dalla presidente della Ferrara Gospel Choir Academy Aps Simona Natali.

Gospel e flamenco a braccetto. Con le note 'Mai da soli'